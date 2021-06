Unmasking the EU's coronavirus recovery fund — the fine print

[…] . But this deal is genuinely a matter of historic significance. For the first time ever, the EU has committed to a form of debt union.

First though, the standard part: the EU has agreed its latest seven-year budget (officially known as the multiannual financial framework), which is worth a bulky €1.074 trillion ($1.23 trillion). The historic part is the separate €750 billion post-pandemic recovery fund, €390 billion of which will be delivered to EU countries in the form of grants and €360 billion in loans.

France, Germany and the EU Commission wanted the €390 billion part to be €500 billion, but even if that has been watered down, it is still the first time ever that the EU has provided grant aid on such a scale, which crucially will be borrowed on markets collectively.

Lees de laatste zin: “will be borrowed on markets collectively”

Er wordt €390 miljard geschonken. Dat is één. Maar het ergste is dat de EU het totale bedrag gaat lenen op de kapitaalmarkt.

We krijgen dus EU-obligaties waarvoor de afzonderlijke lidstaten uiteraard garant staan. En u allen weet dat de Grieken en andere knoflooketers niet eens hun éigen staatsschuld kunnen aflossen.

Drie keer raden wie de rekening gaat krijgen…