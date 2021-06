Volgende week zullen we leren of de pogingen tot karaktermoord stuiptrekkingen waren van een politieke kaste die zwaar over datum is.

Toneel of tegenmacht, fractiediscipline of persoonlijke integriteit, decreten of dualisme, lemmingen of leiders? Breken we met het verleden of gaan we op dezelfde voet verder? Na deze memo was er voor niemand meer een terugweg. Niet binnen het CDA, maar ook niet bij de rest van de crematoriumcoalitie.

De kaasstolp mag kiezen tussen een nieuwe bestuurscultuur, of het op een herenakkoord gooien en weer een nieuwe politieke beweging neutraliseren. Ze kunnen Omtzigt omarmen of onschadelijk maken. Ze kunnen kiezen voor het daglicht, of de achterkamertjes. We zagen direct de eerste aanvallen op Pieter. Nog nooit heeft een Kamerlid zo hard gewerkt voor zo weinig erkenning.

De oude politieke partijen trekken normaal altijd samen op om nieuwe politieke geluiden zo snel mogelijk kalt te stellen. Zie Balkenende- 1 die de restanten van wijlen Pim Fortuyn afvoerde. Na jarenlang demoniseren kwam de kogel van links en mocht Jan-Peter het karwei afmaken. Rutte-1 speelde hetzelfde spelletje met de PVV en koos daarna voor de linkse kerk.

De kernboodschap is duidelijk: nieuwkomers geven altijd gedoe, zijn instabiel en zo verder. Dat gecultiveerde beeld zullen oude partijen als een Berlijnse muur rond het Binnenhof bewaken, anders leggen ze zelf 1 voor 1 het loodje. Dat de gevallen coalitie genoeg zetels haalde om door te regeren, hielp de formatie niet. Na drie maanden is duidelijk dat het CDA stuk is, en de rest terminaal.

Volgende week zullen we leren of de pogingen tot karaktermoord stuiptrekkingen waren van een politieke kaste die zwaar over datum is. Het kan ook de nieuwe boodschap zijn aan de jeugd: wees niet te kritisch, buk maar, voor kritische burgers rest slechts het schavot. Of je nu journalist, klokkenluider of Kamerlid bent, iedereen is vervangbaar, iedereen kan kapot.

Grote woorden werden gesproken na Ongekend Onrecht. Vele ouders hebben nog steeds hun dossier niet. € 30.000 klonk als een leuk gebaar, is ontoereikend en de uitvoering is al over de zomer heen getild. De belastingdienst mag zelf bepalen wie slachtoffer is, doet dat zonder bewijs of besluitvorming te delen en gaat op dezelfde voet verder. De rechter krijgt zelfs een apart zijspoor.

Het is totaal niet in het belang van de regering dit op te lossen, of documenten te verstrekken. Laat de oppositie zich maar doodwerken om alles boven tafel te krijgen, dan is de tegenstander uitgeput voordat het debat begint. De belastingdienst vernietigde eerder 9000 dossiers. (hier hoort dat videofragment van Devils Advocate met die nachtelijke shredding sessie door vadsige juristen).

Zelfs topambtenaren zitten in doodsangst, en verzwegen de waarheid tegen een parlementaire ondervragingscommissie. Pikmeerarresten zullen sneuvelen, zodra iedereens rol helder is. Rechters zien hoe ver de burger verneukt werd. Ambtenaren wanen zich anoniem en onschendbaar, laten de wet los. De rechter moet ingrijpen, anders blijft er fiscale anarchie.

Hoe ziek het CDA intern is, bleek al uit het amateurisme binnen de lijsttrekkersverkiezing. Alle argumenten tegen online stemmen werden gebruikt als een ontwerpschema. FOX-IT probeerde de boel nog te redden, maar blokkeerde daarmee CDA-leden op vakantie in het buitenland, maar ook leden in Nederland. Dat ze telefonisch mochten stemmen, was niet iedereen duidelijk.

Er was een notaris als een kind zo blij dat hij overal bij mocht zijn, en zag met een paar steekproeven dat de aangereikte informatie een logisch geheel vormde. Hij kon stemmen de-anonimiseren, er was geen stemgeheim, maar zelfs dat besefte hij niet. Hij begreep niets van zijn rol en hij tekende bij het kruisje. Hij was ook de laatste die er naar keek, de hele online omgeving is direct weggegooid.

Het hele circus is gebouwd, getest, uitgevoerd en uitgelezen door dezelfde technicus. Twee registeraccountants kregen vanwege het totale gebrek aan functiescheiding en interne controle al spontaan een hartverzakking. Deze persoon gelooft uiteraard dat zijn kindje perfect is, de notaris notuleerde die hersenspinsels en daarmee is voor de partijtop de kous af.

Het is voor het CDA al te veel gevraagd om onregelmatigheden die algemeen bekend zijn, schriftelijk te bevestigen. Er kwam een onderzoekje door een ICT-bureau dat een dagje mocht duren en niets kon onderzoeken omdat alles al weggegooid was. Het is tekenend hoe een oude partij liever blijft vasthangen aan een strohalm, dan de werkelijkheid onder ogen te zien.

Toch zijn het dat soort partijen die meedingen naar de nieuwe coalitie. Die hebben niets aan een politicus die zelf nadenkt en een eigen moreel kompas heeft. Zo iemand wordt als gevaarlijk gezien, want het is geen op afstand bestuurbare katvanger. Carrière maak je in de politiek door tijdens een zo groot mogelijke affaire alles te incasseren en toch trouw te blijven aan je peetvader.

Omtzigt zal eerder terugkeren dan onze rechtstaat.