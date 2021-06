Wij zullen het maar vast verklappen: er is veel niet echt leuk aan dit EK. Dat het Euro 2020 heet terwijl het al 2021 is, is niet echt leuk. Dat Frank de Boer onze bondscoach is, is niet echt leuk. De reclame van onze vrienden van Toto (u kunt nog gokken op de wedstrijd van zondag) is niet echt leuk. Die rel over de reclame van Jumbo is niet echt leuk. De reclame van onze vrienden van Bol.com (u kunt nog teevees bestellen) is niet echt leuk. Dat er helemaal geen echt leuke reclames zijn bij dit EK is niet echt leuk. Dat er wel Wolter Kroes is, die in Den Haag jalalala zingend bitterballen in de neus van ministers duwt terwijl het politieke bestel op zijn grondvesten schudt, is niet echt leuk. Eigenlijk is het enige dat wel echt leuk is aan dit EK dat er nu ten minste tien dagen geen uitzending van Op1 op televisie is. Maar goed. Vanavond Italië tegen Turkije, oftewel Berlusconi tegen Erdogan. De Turken kunnen er helemaal niks van, want die hebben maar met 4-2 van Nederland gewonnen, dus dat wordt een uovo piccolo voor de azzuri. NU LIVE.

Italië wint met 3-0

De AlpEKa hou op met ons

