Meteen een belangrijk potje in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar, waar we mogelijk steekballetjes gaan geven op 6.500 arbeidsmigranten die in de buitenspelval zijn getrapt. Mogelijk, want het Nederlands elftal moet zich eerst maar eens zien te plaatsen voor dat corruptiecarnaval in de hel. Met vanavond meteen de lastigste wedstrijd in de kwalificatiegroep: uit tegen FC Mercatorplein, de ploeg van bondscoach Erdogan. Het gaat in de voorbereiding op de wedstrijd vooral over Qatar, over wat voor een land Turkije is (video boven & video na de klik), over Black Lives Matter, over Maarten Pascal Kamperman en een piepklein beetje over de kopballen van Wout Weghorst. We lijken te zijn vergeten dat Nederland op voetbalgebied momenteel ook een KUDTLAND is. Desalniettemin, LIVE hier. HUP HOLLAND! JUICHEN! HOLLAND! BETER DAN TURKIJE!

UPDATE - Erdogan heeft Cillessen op het laatste moment laten verdwijnen. Krul keept

UPDATE 15" - Nederland ligt te janken over een handsbal en Turkije countert via de 124-jarige Burak: 1-0. FRANK DE BOER OUT

UPDATE 30" - Halfuurtje gespeeld en we moeten al effe ingrijpen. Die flegmatieke Memphis, die denkt dat-ie Zlatan is. Met z'n vrije trappen van veertig meter. Krul in de goal, die pino. Blind met al z'n schijtballen die niet aankomen. Marten de Roon van wie je later pas hoort dat-ie überhaupt heeft meegedaan. Malen met z'n schoten met binnenkantje voet. Berghuis, die bij Feyenoord rondloopt met het schuim op de bek, en hier huppelt als een of ander keffertje in een kooitje. Al die slappe balletjes achter de man van Wijnaldum. En dan langs de kant die verongelijkte kop van Frank de Boer. Nee, het is geen pretje dit.

UPDATE 34" - De afgrijselijk slechte Malen veroorzaakt penalty. Burak schiet raak: 2-0 voor het Mercatorplein

UPDATE RUST - 2-0 achter. O jongens die Malen is SLECHT

UPDATE 46" - Meteen na rust 3-0

UPDATE 69" - O jongens wat slecht

UPDATE 74" - Goal Klaassen, een invaller. 3-1. Die had dus vanaf het begin moeten spelen, Boeremans

UPDATE 76" - 3-2 door Wout We... Luuk de Jong. We leven

UPDATE 80" - 4-2 door de 137-jarige Burak. LET JE EVEN OP MEMPIS HOE JE VRIJE TRAPPEN MOET NEMEN?

UPDATE 90" - Haha, Memphis mist nog even een penalty

UPDATE EINDE - Prachtig! Oranje verliest opzettelijk met 4-2 van Turkije. Alle arbeidsmigranten applaudisseren heel hard voor Frank de Boer

Onze jongens