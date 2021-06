Een of ander gewichtig verhaal over de aard van geld, dat concludeert met: "Deze week werd bekend dat China, na een eerder handelsverbod, nu ook bitcoin-accounts op sociale media blokkeert. Nederland blijft daarbij achter: er zijn pogingen gedaan om het toezicht op handelsplatforms aan te scherpen, maar zonder veel succes. (...) De ultieme stap is een totaalverbod op productie, handel en zelfs bezit van cryptovaluta. (...) Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen."

Het wordt allemaal neergeschreven alsof het bedoeld is om Nederlanders te beschermen tegen een veronderstelde onvermijdelijkheid van de uiteindelijke crash waarbij alle ingelegde waarde verdampt en iedereen berooid achter blijft. "Het uiteindelijke klappen van de cryptozeepbel is onvermijdelijk." Dat is nogal een aanname, en wat bovendien de enige reden is om een crash te garanderen is door overheden het te laten verbieden, maar goed.

Maar uiteindelijk wil het CPB natuurlijk gewoon geen concurrerende valuta's op de markt die buiten hun controle om de rol van 'echt geld' beginnen te vervullen. Bijna 700.000 gewone Nederlanders bezitten bitcoin, en nog eens 3,5 miljoen overwegen de aanschaf. Wat gebeurt er eigenlijk met hun inleg als Nederland bitcoin verbiedt om diezelfde mensen tegen zichzelf te 'beschermen'? Krijgen ze hun dagwaarde van de dag voordat Nederland het verbod aankondigde en de prijs daarmee deed kelderen, dan vergoed door de overheid of zo? Vast niet.

Ondertussen heeft JPMorgan Chase al een actief beheerd bitcoinfonds, en staan de drie andere grote Amerikaanse banken in de startblokken. Weet je, we gaan wel gewoon lekker naast een vulkaan in El Salvador wonen, daar snappen ze geld tenminste! Want bitcoin is dan misschien een piramidespel (of niet?), het is wel ONS PIRAMIDESPEL.

