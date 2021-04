"Bitcoin will hit $1 million in 2026"

Voorspellen wat een asset zonder intrinsieke waarde waard wordt door te voorspellen wat mensen ervoor willen betalen, gebaseerd op wat die mensen denken dat andere mensen ervoor willen gaan betalen. Kan je leuk rijk mee worden. Wij komen persoonlijk niet verder dan het idee onze eigen studieschuld te verhandelen omdat er in The Big Short ook in schulden gehandeld werd of zo, maar de bank heeft onze pitch nog niet beantwoord. Maar goed, dan Het Nieuws. JPMorgan Chase, een van Amerika's vier grote banken bekend uit The Big Short, opent een actief beheerd Bitcoin-fonds voor privé-klanten:

"JPMorgan Chase is preparing to offer an actively managed bitcoin fund to certain clients, becoming the latest, largest and – if its CEO’s well-documented distaste for bitcoin is any indication – unlikeliest U.S. mega-bank to embrace crypto as an asset class. (...) JPMorgan’s bitcoin fund will be actively managed, multiple sources told CoinDesk. That’s a notable break from the passive fare offered by crypto industry stalwarts like Pantera Capital and Galaxy Digital, which let well-heeled clients buy and hold bitcoin through funds without ever touching it themselves."

Volgens de laatste raming schat JPMorgan dat Bitcoin op 'lange' termijn $130.000 waard wordt en vergelijken het nu met een investering in goud. Twee andere groten banken lijken gelijksoortige plannen te hebben en de derde is saai. Goldman Sachs "may offer its private wealth management clients access to bitcoin investments funds or other vehicles that trade more often". Morgan Stanley "will soon offer access to bitcoin funds to its wealth management clients. According to the report, the bank would be granting its clients access to three funds that facilitate ownership of bitcoin." Alleen Wells Fargo is nog laf en laat.

