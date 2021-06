Repost omdat het altijd aan het eind van het nachtcafé komt waar niemand het meer ziet:

Tot kort geleden had extreem-rechts in West-Europa iets schunnigs, iets wat te veel herinneringen opriep aan het recente verleden. Je dacht aan oudere mannen in regenjassen die schichtig de pornobioscoop in doken. Dat is nu anders. Juist vlotte jongere mannen in maatpak en met manchetknopen, die koketteren met ‘bruine’ retoriek uit de jaren dertig, trekken een jongere generatie aan die zich afzet tegen de naoorlogse taboes. Antisemitische grapjes, boze polemieken tegen moderne kunst en architectuur, losse praat over onze beschaving die zou worden kapotgemaakt door immigranten, intellectuelen en de ‘linkse kerk’: dit alles slaat aan bij mensen die nauwelijks nog beseffen waar deze ideeën vandaan komen en die het, als zij het wel weten, wel spannend vinden. Denk aan de alt-right-club Erkenbrand.

Thierry Baudet gaf hier enkele jaren geleden ook een prachtig voorbeeld van in een reclamespotje voor de rechtse website Jalta.nl. Gezeten achter een vleugel vertelde hij dat ‘de culturele elite’ lelijke dingen mooi vond, zoals ‘abstracte bizarre kunst’ en ‘atonale muziek’. Nu is atonale muziek niet iets wat veel geesten nog in beroering brengt. Het behoort tot de avant-garde van meer dan honderd jaar geleden. Maar het was, met abstracte kunst, voor de nazi’s wel het symbool van entartete Kunst. Ik noem dit voorbeeld niet omdat Baudets reactionaire uitlatingen over muziek en kunst nu zo belangrijk zijn, maar omdat het perfect laat zien hoe het rechtse gedachtegoed uit de jaren twintig en dertig, ooit door Aurel Kolnai zorgvuldig ontleed, nu weer salonfähig wordt gemaakt. Dat Baudet zelf en andere Europese geestverwanten in dit bruine moeras Poetin (en natuurlijk Trump) zo bewonderen, is een veeg teken.

Deel van de geschreven versie van de Geremek-lezing die Ian Buruma op 12 mei in Leiden uitsprak.