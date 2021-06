:

Onder Ecelestone was de race nooit herstart. 75% is een uitslag. Veiligheid coureurs e.d..

Die Amis'willen spektakel. Dus herstarten.

Perez was in 30 seconden uit zn auto. Race closed.

Merc wilde wel herstarten. Maximale winst Hammie.

Vettel bleef zelfs gewoon zitten. Begrijpelijk en echt wel held van de dag.

Het is hem oprecht gegund. Gezien wat die man al meegemaakt heeft mag hij ook wel eens een dag van glorie hebben. Ijzersterke reactie van hem ook na de race.

Als 100 graden het kookpunt is heeft Perez gedurende de race de temperatuur van hammie op 120 gehouden. Die jongen heeft vandaag zijn jaarsalaris voor RedBull verdiendt.

Toen duidelijk werd dat er een staande herstart kwam denk ik dat RB erg gespannen was (understatement).

Ben ervan overtuigd dat Perez met maar 1 doel is weggestuurd,

Keep HAM behind or kick him out.

Ben absoluut geen fan van hammie, maar hij is een topcoureur. No douhgt.

Hij weet, Sergio heeft niks te winnen of verliezen. Als ik hem pak zal het volledig moeten zijn, want Perez is weggestuurd met de boodschap If you got me, I take you.

Stalorders, hij is een MEX met vurig bloed. En ja, hij doet het. Loyaal aan het teambelang.

Hammie weet dat. Toch kiest hij voor de aanval. Adrenaline boven denkkracht. Alleen al daarom zal MSC altijd de grootste blijven.

De tranen en het geluk van de schitterende overwinning van Perez zijn mooi. Hij was voorbestemd op met minimaal zn tweeën in de muur te eindigen.

Als hammie dan zn zenuwen niet kan controleren en gruwelijk uit de bocht vliegt (letterlijk), verklaard zijn tranen van geluk van een overwinning die hij van hammie in de schoot heeft gekregen.

Thats it.

Redelijk zwarte dag voor MERC.

Mss tijd om de boel een beetje te zilveren?

Hou niet zo van dat blackening.