Na Monaco vinden we de Formule 1 deze week op een stratencircuit waar de betonnen muur altijd dichtbij staat. Baku, met zijn halve liters bier voor een euro en dat intens saaie rechte stuk van 2,2 kilometer. En die snoeiharde muren dus. Dat ontdekte kampioenschapsleider Max al toen hij hem vanmorgen in de derde vrije training in de barrière tikte. Jammer, want verder ging het bij Red Bull tot nu toe best goed. Dat kunnen we niet zeggen van de sterren van Mercedes, want het team kwam in de vrije trainingen niet hoger dan een derde plek en dat alleen via een enorme slipstream op het rechte stuk. Maar goed, die Duitsers scoren altijd in de laatste minuut, dus sluit ze niet uit. Verder is vrijwel iedereen al wel een keer rechtdoor geschoten in bocht 3 en bocht 15, dus grote kans op veel gele vlaggen tijdens deze kwalificatie. Om 14:00 uur opent de pitsstraat en zien we hoe de verhoudingen echt liggen.

UPDATE - Crashes van Stroll, Giovinazzi en Ricciardo.

UPDATE - Leclerc pakt pole. Hamilton P2 en Max op P3. Kwali eindigt in vierde code rood door crash Tsunoda.

Meer vroemvroem

De echte raceliefhebbers hoeven helemaal het huis niet meer uit, want dit weekend knallen ze 24 uur lang rondjes op de mooiste sliert asfalt ter wereld: de Nürburgring Nordschleife. Mogelijk met verraderlijke wisselende weersomstandigheden, maar hopelijk zonder de bijbelse zondvloed zoals in Spa gisteren. Live kijken kan vanaf 14:30 uur hierrr.

Arme Russell