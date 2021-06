En volgend jaar of zo lees je weer in de krant of hoor je politici op tv verklaren dat de 'groeiende islamofobie' toch wel erg 'zorgelijk' is, en dat er maatregelen moeten worden getroffen om dit 'tegen te gaan'.

Maar vind je het gek dat de islamofobie groeit door dit soort schandalige besluiten om die IS ratten weer allemaal in te vliegen? Die worden na een poosje weer losgelaten in de samenleving, en als ik op straat zo'n gesluierd spook tegenkom met twee 'kleintjes' van een jaar of 4/5/6, zou ik me afvragen: heb je die kleintjes in het kalifaat gebaard?

Verder, het verbaasde me altijd dat het aantal moslims in Nederland al jaren geschat wordt op 850.000. Dat getal lees ik in de MSM echt al jaren. Terwijl het totaal aantal Nederlanders groeit. Ik las deze week dat het CBS nu officieel heeft vastgesteld dat we de 17,5 miljoen hebben aangetikt. En toch nog maar steeds 850.000 moslims? Ik heb het even gegoogeld en het Amerikaanse Pew Research komt toch echt wel wat hoger uit:

"PEW Research schatte onlangs dat er 1,2 miljoen moslims (7,2% van de bevolking) in Nederland wonen. PEW Research gebruikt hierbij een methode die vergelijkbaar is met de methode die het CBS tot 2004 gebruikte"

Lijkt me een realistische schatting, en toont aan dat de islamisering van Nederland gestaag verder gaat. Maar ik denk niet dat de getallen van Pew - 1,2 miljoen en 7,2% - in de MSM zullen verschijnen; dat veroorzaakt alleen maar onrust en speelt Wilders in de kaart.