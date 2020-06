Oum Fudayl (alias Ilham B.) uit Gouda was een vrij kansloze griet en ging toen maar als een van de eerste islamitische mevrouwtjes voor wie alle PvdA-trajecten in Nederland te laat kwamen naar Syrië; koppensnellers het hof maken, baarden kammen, Pringles vreten, koken, met strijders sjansen in de disco, klagen, baren, nog meer dingen waar zelfbeschikking en zelfontplooiing heel erg belangrijk voor zijn en god weet wat ze nog meer heeft uitgevreten op die stinkplek. We zullen het maar gewoon zeggen waar het op staat: opgerot staat netjes, en Nederland wilde haar gelukkig ook niet terug. Ware het niet dat minister Gabberhouse nu tóch bereid is tot actieve repatriëring van IS-gangsters - uitspreken op z'n Engels, vrouwen die willens en wetens hebben gekozen voor een leven in de gierput en dan moet je niet janken als het er meurt naar kak. Voor sommigen is repatriëring het sein om de voetjes van de vloer te doen wegens 'ze wordt hier berecht', maar in de praktijk krijgt zo'n haatfeeks een lachwekkend strafje en binnen een paar jaar staat ze weer voor een andere koekwaus de messen te slijpen. De knettermaffe jihadiste Xaviera Swagemakers (bedreigde Ebru, bracht Nederlandse soldaten in verband met onthoofding, bejubelde Bataclan) mocht al naar huis wegens drachtig, janksloot Laura Hansen loopt weer vrij rond en straks foerageert wolfmens Oum Fudayl ook weer tussen de makke lammetjes. Op óns grondgebied. Blijf weg, Oum.