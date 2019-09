Arme Laura Hansen. Die trok vastberaden naar het Kalifaat om samen met haar mannelijke eigenaar een paar pasjes te plaatsen in de islamdisco, maar wist zij veel dat de hoofden van de ongelovigen op het hek werden gespiest en dat de homo's - YMCA - van het dak werden gesmeten. Gelukkig was ze weer van harte welkom in de meest vergevingsgezinde baarmoeder van de wereld, Moedertje Nederland, alwaar een teruggekeerde en gehersenspoelde bekeerling door een deel van de bevolking en een bepaald deel van het politieke spectrum wordt bejubeld en toegejuicht alsof Mohammed himself topscores pakt voor 6VWO. Laura Hansen, die willens en wetens haar lijf en ziel verkocht aan een radicale en moorddadige ideologie en op die manier instemde met allerlei gruwelijkheden, slachtpartijen en middeleeuwse verschrikkingen, is terug van vakantie en miept over haar VOG. Laura Hansen, slachtoffer. (Via).

Outkiering