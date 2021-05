'"Dat zijn voorlopig de feiten". Nee, dat is het geblaat van Kaag. De VN is een antisemitische en corrupte bende (want de meeste leden zijn antisemitisch en corrupt). Veel meer dan een paar dozijn resoluties tegen Israël en het starten van hopeloze oorlogen in puinlanden waardoor clubs als IS (bijv in Mali) geweldig kunnen blijven groeien komen ze niet.

Als een politicus 'iets vernomen heeft' bedoeld hij/zij dat hij/zij exact weet waar het over gaat maar dat niet toe wil geven.

Als een politicus zegt dat iets 'eventueel' verkeerd is gegaan bedoeld hij/zij dat hij/zij zeker weet dat het verkeerd is gegaan, dan wel dat het goed is gegaan (oftwel: zoals gepland).

Als een politicus 'een onderzoek afwacht' bedoelt hij/zij dat het exit via de prullenbak gaat.

Luisteren naar Kaag is helemaal niet moeilijk (nou ja, wel pijnlijk). En de opwinding is ook niet zo selectief. Poep stink nu eenmaal.