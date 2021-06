Maar goed om even concrete voorstellen te doen:



- invoering districtenstelsel, zorg dat volksvertegenwoordigers daadwerkelijk iets anders vertegenwoordigen dan hun partij, lobbyist of regeerakkoord

- invoering gekozen minpres die zijn kabinet voorstelt bij verkiezingen... afstappen huidige regeerakkoorden...2e slaapkamer wordt daadwerkelijk weer een controlerende macht ipv applausmachine voor het partijkartel en diens ambtenaren/lobbyisten

- invoering binned referenda, max 12 per jaar, realistisch aantal handtekeningen nodig, bijna alles kan een referendum over worden uitgeschreven

- afschaffing 1e slaapkamer, invoering constitutioneel hof met gekozen hogere rechters... raad van state controleert in principe al of een wet aan de grondwet voldoet en anders buigt het constitutioneel hof hierover

- gekozen burgemeesters... waarom heeft splinterpartij PvdA zoveel burgemeesters in dit land?

- wanneer een nieuwe regering plaatsneemt ontslag hogere ambtenaren en verplicht weer laten solliciteren... minister stelt vervolgens hogere ambtenaren weer aan

- hogere ambtenaren moeten weer voor het gerecht kunnen worden gesleept bij nalatigheid en corruptie

- afschaffing/fusering provincies en waterschappen... niemand weet wat waterschappen doen behalve dan rekeningen versturen, laat staan dat ze weten waar ze op stemmen... sowieso terug naar de 7 provinciën, tenzij we ooit nog de Anschluss met Vlaanderen maken

- evt gekozen brandweer commandanten en popo hoofdofficieren... misschien ook gekozen OMers... doel is om het baantjescarrousel van kartelpolitici zoveel mogelijk te hinderen

- grenzen per direct dicht, we hebben al een paar honderd jaar ong. dezelfde grens met wisselend succes verdedigd kan nu ook weer... daarnaast moeten we weer kunnen kiezen wie we binnenlaten

- defensiebudget per direct omhoog, vliegdekschip omdat het kan, geld kun je halen door geen miljarden meer aan knoflooklandjes, l'Afrique, Palestina en achter het ijzeren gordijn weg te geven... NPO kan ook wel opgedoekt worden

- afschaffing critical theory en verbieden... net als fascisme tot verderfelijk verklaren (net als marxisme maar dat ligt gevoeliger)

- versterking individuele rechten in de grondwet, naar Amerikaans model, dus niet met de nodige mitsen en maren als """spoed""", "volksgezondheid" en "crisis"

- serieuze overweging invoering Amerikaanse 2A... waarom mogen allerlei crimi en jihadi gespuis met goedkoop Warschau Pact schietwaar rondlopen en nietsvermoedende onschuldige burgers niet?

Om dit allemaal mogelijk te maken is een nexit nodig alsmede opschorting alle klimaat en vluchtelingenverdragen. Ja met name die roversklerken van de EUSSR zullen ons straffen, maar geweaun de ruggetjes recht houden. Ja mofrika kan dreigen met handelsembargo's, maar uiteindelijk is hun Ruhrgebied afhankelijk van Nederlandse rivieren... succes met een kanaal graven vanuit Bremen/Hamburg of een spoorlijn door Belgenland.



En ja dan hebben we nog het koningshuis. Maar laat ik het zo zeggen. Je begint eerst met de fundering van je huis op te knappen, niet het dak.



Daarna zien we wel of we weer conditioneel willen aansluiten bij de EUSSR. Maar bij die tijd voorspel ik dat het animo redelijk beperkt zal zijn, als demense weer gewend zijn om meer na te denken over politiek en bestuur.