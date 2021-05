Het meest irritante is dat de overheid dit zelf heeft veroorzaakt. Wie zijn anders verantwoordelijk voor de bouwplannen en -locaties? Niet janken over de stikstof want dat was geen item in die jaren dat ze hadden moeten beginnen (en is dat nu inmiddels ook niet meer). Deze woningnood was al jaren te voorzien, er zijn dure rapporten genoeg over geschreven. Regel wat weilanden, zet wat in gang. Als je het de ontwikkelaars vraagt, ze irriteren zich werkelijk kapot aan de bureaucratie. Ontwikkelaars willen door, de marges zijn huge alleen de ambtenaren zitten op hun troontje baas te wezen in hun paarse broekje en hun pestverleden af te reageren op succesvolle mensen. Het mag toch duidelijk zijn dat als je meer meer meer had gebouwd, je ook minder minder minder schaarste had? En dat dan 60% minder HOEFDE te huren want dat je dan gewoon een koopwoning kon kopen met normale lasten? De ontwikkkelaars en bouwers zijn echt niet onredelijk, hoe graag de gemeente dat ook wil doen geloven. Dat hoeft ook niet want de winsten zijn goed, zeker nu dankzij de trage besluitvorming van de overheid. Neem Katwijk, waar het Rijk moest ingrijpen om de start nieuwbouw van honderden woningen te forceren omdat de plaatselijke gemeente het niet deed: dat komt omdat het Rijk daar ook zelf ontwikkelaar/belanghebbende was. Toen kon het. Ineens. Een commerciële ontwikkelaar heeft die optie niet, maar het zou wel moeten kunnen worden afgedwongen. Want u en ik betalen inmiddels zeker 1.5 ton extra hypotheek door deze publiekrechterlijk gecreerde schaarste. Wanbeleid, bah