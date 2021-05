Hieronder, de voorlopige EK-selectie van Frank de Boer! Afvallers worden vanaf 14.00 uur bekendgemaakt door iets met een golf: doorgekraste makkers gaan niet mee. Wie is eindbaas, wie is goed, wie is wel okee, wie is drama, wie is totale ramp?

Jasper Cillessen - drama

Tim Krul - wel okee

Maarten Stekelenburg - wel okee

Marco Bizot - drama

Matthijs de Ligt - eindbaas

Stefan de Vrij - goed

Daley Blind - wel okee

Denzel Dumfries - totale ramp

Owen Wijndal - wel okee

Patrick van Aanholt - drama

Nathan Aké - wel okee

Hans Hateboer - drama

Rick Karsdorp - totale ramp

Jeremiah St. Juste - drama

Kenny Tete - totale ramp

Jurriën Timber - wel okee

Joël Veltman - totale ramp



Frenkie de Jong - eindbaas

Davy Klaassen - wel okee

Ryan Gravenberch - goed

Marten de Roon - drama

Donny van de Beek - totale ramp

Teun Koopmeiners - wel okee

Tonny Vilhena - totale ramp

Georginio Wijnaldum - eindbaas