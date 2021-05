In het kader van mensen die lekker bezig zijn: de duikers van de douane. Die vissen even vier sporttassen vol met cocaïne onder een Braziliaans schip vandaan. De drugs speelde verstoppertje in de zeekast op de kimkiel van de oceaanvaarder. De opbrengst: 220 kilo aan neuzenvreugd dat waarschijnlijk onderweg was naar een Italiaanse Songfestivalact. Niet langer, want het witte goud met een straatwaarde van twee liquidaties is inmiddels vernietigd en de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak. Afgelopen week pakte de Rotterdamse politie ook al negen verdachten op in een onderzoek naar de invoer van vrolijke poedertjes, dus ook die zijn lekker bezig. En zo pakken de opsporingsdiensten toch weer een puntje uit de enorme stroom drugs die ons land elke dag binnenstormt. Het is waarschijnlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar zolang de drugswetgeving niet wordt herzien, is dit het beste dat we kunnen doen.