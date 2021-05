We moesten het een jaartje missen, maar de F1 is terug in Monaco. Het miljonairsparadijs is weer omgebouwd tot het historische stratencircuit dat we zo goed kennen. Helaas in de moderne tijd meestal te smal voor echt spannende races, maar wel vaak goed voor boeiende kwalificaties. Fouten worden genadeloos afgestraft door de immer nabije vangrail en aangezien iedereen probeert ruimte te maken voor een vrije ronde zien we ongetwijfeld files in Rascasse. De Ferrari's zaten er opvallend goed bij in de trainingen, dus mogelijk zorgt Leclerc nog voor een verrassing tijdens zijn thuiskwali. De kans is echter groot dat de eindstrijd in Q3 toch weer tussen Mercedessen en Red Bull gaat. Oh ja, mocht u spontaan beginnen te kwijlen, dan is dat waarschijnlijk omdat er een McLaren in beeld rijdt. Die zijn dit weekend voorzien van een bijzonder aantrekkelijke historische Gulf-livery op de auto's. Enfin, tijd om te gassen in de jachthaven. Mag de beste Max winnen!

INSTANT UPDATE: Mick Schumacher speelt niet mee vanwege dit momentje in vrije training 3

Vroeger was alles beter...