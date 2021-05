Heel Jemen ligt in puin, iets met Hutu’s of Tutsi’s en Saudi-Arabië, proxy oorlog met Iran. In Afghanistan een school met meisjes opgeblazen door de Taliban, veel dode meisjes. In Nigeria Al Shabaab ontvoert schoolmeisjes en gebruikt hen als sexslaaf. Veel doden ook. Mali Beh. In Iran zou Rob zonder begeleiding van schildmaagd aan een kraan gehangen hebben, zijn vriendje ook. West-Sahara, Pakistan, koppensnellers in Frankrijk. Waar blijft de verontwaardiging? Waar blijven de demonstraties? Die zijn er niet en komen er niet! Met Palestijnse en jihad vlaggen zwaaien ze in het westen, antisemitische leuzen scanderend. Vanuit de verwachte hoeken steun, zelfs van de BN’ers (je moet toch enigszins relevant proberen te blijven als je optredens stil liggen, maar je wel financiële steun ontvangt). Op social media deugend en door de straten marcherend met Palestijnse, Turkse, jihadvlaggen marcherend betonen ze hun steun aan de Palestijnen. Boe Israël! Hamas lacht in z’n knuistje, nog nooit was er zoveel aandacht en steun voor de Palestijnse zaak, vertegenwoordigd door Hamas! Hamas wordt hierdoor sterker dan ooit, ook al zijn 100 km tunnels en raket installaties vernietigd, Hamasstrijders gedood. De demonstranten in het westen die lopen te zwaaien met vlaggen en anti Israël leuzen scanderen doen de bevolking van Gaza meer kwaad dan goed. Er zouden verkiezingen plaatsvinden in Gaza en Hamas stond er niet goed voor. Mede door de steunbetuigingen zal Hamas nu sterker worden dan ooit, en is de kans op echte vrijheid voor de Gazanen verder weg dan ooit.

De aanleiding van het laatste conflict betrof geen incident inGaza, geleid door Hamas, maar incidenten in de westelijke Jordaanoever waar het gematigde Fatah aan de macht is. Hamas en Fatah zijn concurrenten van elkaar. Hamas is een terroristische organisatie die de vernietiging van Israël en alle joden als doel heeft. De demonstraties hier in Nederland, en in andere landen, zijn puur antisemitisme met wat helper whities als useful idiots.