Hadden we even gemist, wat dan weer ironisch is omdat het meteen alles zegt over wat u van ambtenaren vindt, maar er is dus VEUL te weinig 'waardering' voor ambtenaren .

Wel is er een 13e maand, werken van 10 tot 4, pappadag, snipperdagen, raamstaardagen, dossiermapjesverlegdagen, een kolfruimte, een islamitische gebedsruimte stilteruimte, diversiteitsbrainwashcursussen, kerstpakket, bonus, zeventien weken vakantie en 3000 euro per jaar 'cursusgeld' voor ambtenaren en 363 euro pleepapiertoeslag. Meestal inclusief luxe-ergonomisch designbureaustoel aan een in hoogte verstelbaar bureau in een splinternieuw megalomaan foeilelijk postmodern overheidsgebouw voorzien van immer slecht werkende ICT, immer slecht werkende techniek en genocidaal smerige automaatkoffie. Maar waardering? HO MAAR!

En om nou echt heel veel waardering te gaan opbrengen voor, noem eens wat, belastingdienst-ambtenaren is in deze tijd wel ietsjes teveel gevraagd misschien. En je kunt ook moeilijk zeggen dat gemeente-ambtenaren veel anders kunnen dan burgers haten, burgers frustreren, lunchpauze nemen, dossiers kwijtraken en er zoveel mogelijk aan doen dat het dagelijks leven in uw gemeente zo slopend mogelijk is.

Maarrrrrrrrrrr! Onze dappere jongens/meisjes van de politie (inclusief politie-aspirant-ambtenaren en dan hebben we het over écht heel dappere lui M/V) of onze al dan niet luchtmobiele veldeenheden ter land, zee en in de luchtstrijdkracht, niet zelden bereid hun leven te wagen in één of ander islamitische inferieure cultuur met op de koop toe belabberde uitrusting, niet werkende radio's en tekort aan munitie ('pinda, pinda, pinda'), zijn óók ambtenaren. Net als ambulancebroeders, brandweerlieden, rioolontstoppers, AIVD'ers, cipiers, @GU. Geef toe: die verdienen soms wel iets meer waardering. En een hoger loon. En minder vuurwerk, stenen, flessen, kogels en scheldwoorden met KK naar hun hoofd. En .50 sniperriflemunitie. Toch?

Ja, maarja, dan bedenk je je weer dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ook ambtenaren zijn en dan wordt het toch wel weer heel erg lastig, dat waarderen...