Grote verrassing! In dat pierrotparlement van ons - een bonte verzameling verdrietige clowns - roofde zetelrover Wybren van Haga maar weer eens een zetel en dit keer was het een zetelroof die iedereen wel aan had zien komen. De kapitein van de Renaissancevloot zit namelijk al een jaartje vast in een sluis en er wordt alleen maar meer en meer vuil water ingepompt. Daar waar vrouwen en kinderen eerst types als Otten, Rookmaker, De Vries, Hiddema (ja/nee/ja/nee/ja toch wel niet), kapitein Baudet zelf oh nee toch niet, de Judas Alliantie en nu ook de Tridente Haga van boord zijn gesprongen, roeit Freek Jansen van de Kriegsmarine dapper mee in het zog van het moederschip. Jansen vindt het vertrek van Van Haga 'hartstikke jammer' want het 'ging gewoon leuk', maar Wybertje heeft helemaal geen zin in dat gezeik de hele tijd. Directe aanleiding: dat uitgebraakte enjoy the ride-uilenballetje. Samenvattend: er is geen ruzie, wél een fundamenteel inzicht van hoe je politiek bedrijft, zoals appels en een peren, dat is niet allebei hetzelfde maar het is wel allebei fruit. Of zo.