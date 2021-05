Zeau, toch nog een actueel geopolitiek haakje gevonden om in te tunen bij dat walgelijke doodgescripte woke BDS superspread D66-festival te Rotterdam, waar zelfs de versprekingen tot zes keer toe geoefend zijn. Vroeger kon je volstaan met "Champions League voor Heaumeaux", maar vandaag de dag moet gansch de letterbak alsook Bij1 en de NPO Divibokaal Database erbij, want vrede op aarde enzoo. Vanavond eerste halve finale. De Grote 5 (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje & UK) + Nederland hoeven zich niet te kwalificeren, Australië en Oostblokkië wel, en zo ook Israël. Die hebben een elastieken vrouwtje van kleur uit de schuilkelder gehaald, maar het is de vraag of dat genoeg is. Bij de bookmakers staat Israël in de middenmoot (maar ver boven Nederland). En verder blijven we natuurlijk ook wakker voor indietrippers België met Hooverphonic en gekke Geike. Shalom!

Antwoord: JA