We hebben geen partijen nodig die steeds bezig zijn om een partij te worden. We hebben bestuurders nodig. Want wat gaat er fout in Nederland? Dat overal VVCD66A op de bestuurdersstoelen zit. De strijd moet zich niet afspelen in Den Haag, maar in scholen, universiteiten, gemeenteraden, waterschappen, omroepen, ziekenhuizen, hulpdiensten, IBG/DUO, UWV, SVB, wooncorporaties.

Mensen op HBO en WO niveau beginnen zich langzaam te roeren. Werd tijd. Zorg dat je binnen stapt. Bemoei je er mee. Haal medestanders binnen. Veeg dat wanbeleid naar buiten, zodat het niet meer over woketerreur en co2 gaat, maar over mensen, milieu, welzijn, eerlijkheid. Het hele idee dat de wereld slachtoffer wordt van zich blank noemende autochtonen, zwakke verwende deeltijdvrouwtjes, zwarte piet, islamofoben, scheefhuurders, bejaarden, bijstandsgerechtigden en werknemers met een vast contract is oud nieuws aan het worden. De jaren nul en tien zijn voorbij. Het VVCD66A beleid heeft niet gewerkt. Dit beleid steunt op één principe: je bent een schuldige of je bent slachtoffer. Slachtoffers moeten boos zijn op wie schuldig is verklaard, ongeacht de waarheid, anders ben je ook schuldig. Dit spel raakt uitgewerkt. Hoe Kauthar werd ontmaskert is daar een voorbeeld van. Dus mensen: maak vaker de keuze om bestuurder te worden. Pak dat zelfvertrouwen terug.