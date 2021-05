Inderdaad bijzonder, hoorde het vandaag weer op de radio voorbij komen.

Ik vraag mij altijd af wat al die 'managers/bestuurders/directeuren/etc.' denken als ze met dit soort bedragen aan komen zetten. 1000 euro is leuk meegenomen. 500 euro zou ik ook nog wel kunnen waarderen. In mijn eigen vakgebied hebben we éénmalig 350 euro bruto (naar rato fulltime) gekregen.

Nu komen ze met een 'range' van 200 tot 240 euro (netto?). Dat komt op (1) jaarbasis neer op ~17 euro extra loon per maand.

Welke - van de werkelijkheid losgerukte - bewindspersoon denkt nou werkelijk dat mensen voor een dergelijke bonus hun dank uitspreken. In mijn geval had die bonus niet eens wat uitgemaakt, en valt in de categorie 'mooi meegenomen', en dan heb ik nauwelijks last van de coronacrisis. En mensen die in de vuurlinie staat afschepen met een aalmoes, daar maak je echt geen vrienden mee.

Ik had nog liever gezien dat ze hun bek hadden gehouden over een 'bonus' dan zulke lage bedragen voor te houden als een warme worst aan een touwtje. Fuck die uitgedroogde saucijs, ik wil gewoon een varkenshaas op mijn bord van 5kg! En dat elke maand opnieuw. Dat is een 'bonus', 240 euro netto extra in de maand, dat is waardering.