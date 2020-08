Tsja, ik vind het eigenlijk ook wel gek om de lonen van zorgmedewerkers nu ineens te verhogen. Het is toch juist heel fijn om dankbaar werk te hebben dat op een heel directe manier bijdraagt aan het welzijn van mensen. Maar we kunnen nu eenmaal niet allemaal in de voedselvoorziening of in de zorg werken. Onze welvaart is zo hoog dat we met klein deel van de mensen al kunnen voorzien in alle belangrijke dingen. Daardoor zijn veel mensen voor hun broodvoorziening aangewezen op werk in de marge dat vrijwel geen bijdrage levert aan de samenleving, zoals sportschoolmedewerker, communicatiemedewerker of andere bullshitjobs die in opkomst zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om hier een gevoel van zingeving uit te halen.