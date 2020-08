Weet je wat het is. Ik wil niet meer salaris... dat compenseert niks met de 21 jaar dat ik al in de zorg en het onderwijs werk.



Ik wil ook geen applaus.... mijn grootste wens is dat er een keer iets aan de klaagcultuur gedaan wordt in de zorg maar al helemaal in onderwijs. De negatieve sfeer, het gestaak, het zeiken over hoe zwaar het allemaal is. Doe gewoon je werk want daar heb je zélf voor gekozen.



En let wel. Ik heb mezelf van de vloer opgewerkt naar leidinggevende in het onderwijs en daarna de zorg... inmiddels ben ik heel hard weer terug gerend naar de werkvloer. Als men in de zorg meer geld wil moeten ze eens alle management lagen gaan reorganiseren. Dan is er genoeg geld over om het salaris op de werkvloer omhoog te gooien.



Ok. Ik zit aan de top van het salarisplafond en kan al 5 jaar niet meer omhoog qua periodieken maar ook dáár heb ik zelf voor gekozen. Mijn huidige salaris is modaal en daar ben ik tevreden mee. Anders had ik in een commerciële sector moet gaan werken of voor mezelf moeten beginnen.



Dat softe gezeik in de zorg en al helemaal het onderwijs moet gewoon eens afgelopen zijn. Dat is voor mij éérder een reden om alsnog een ander beroep te gaan uitvoeren dan wat meer salaris.