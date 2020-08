Het journalistenklasje moet op 1 meter afstand van elkaar blijven, maar liefst zouden we ze allemaal bannen vanwege het schenden van de gebruiksvoorwaarden voor goed journalistiek werk: al wekenlang bezweren ze dat we allemaal weer deaud gaan tenzij al uw vrijheden fluks worden ingeperkt. Wat u dus in toenemende mate zelf ook denkt te willen. Geruchten over strengere lockdown vulden de ventilatieschachten in de afgelopen dagen (100 man wordt 30 bij evenementen, avondklok voor uitgaansleven, kleinere terrassen, mondkapjes-willekeur op sommige scholen), maar het virus is aan het uitdoven afvlakken en dat geldt ook voor het gezag van Hugo de Schoenen (en zijn 'coronamelder'-app). Wel geruststellend dat het virusbeleid nu gelijk is aan al het andere overheidsbeleid is: te weinig, te laat en te duur. Corona maakt onderhand een betere kans om de volgende verkiezingen te halen alsdan Hugo zelve (lol).

Enfin, LIVE! Op LinkedIn mag deze persco niet worden vertoond, in onze iOS App is corona ook verboden vruchtgebruik, maar bij de Staatsomroep kunt u zich gelukkig nog van uw eigen geld bang laten maken, alsmede aanhoren wat u per 1 septembo allemaal *niet* meer mag, al houden we hier een slag om de arm: dat AD, NOS, Telebelg & RTL vandaag een keer níet op voorhand allemaal een stukje spin gelekt hebben gekregen, kan betekenen dat ze eerst de dagkoersen hebben afgewacht alvorens te besluiten wat te doen. En die dagkoersen zeggen: steady as she goes. Bij desinteresse kun je ook altijd naar Koeman kijken. Goed voor je Spaans e griep .

UPDATE: "Ik val maar met de deur in huis, het gaat niet goed met de coronabesmettingen in Nederland"

UPDATE: "Het gaat vooral mis achter de voordeur. Op feestjes, bijeenkomsten en in zaaltjes. "De belangrijkste aanscherping is daarom dat we iedereen het zeer, zeer dringende advies geven om geen feestjes te geven. Beperk het tot maximaal 6 gasten."

KROEGEN: MinPres heeft liever dat u naar de kroeg gaat dan mensen thuis ontvangt.

KOEKJES: "Dit is geen tijd om zoete koekjes te bakken." Gasten moeten verplicht kunnen zitten.

KINDEREN: Kind met klachten? Thuis houden!

KANTOOR: Blijf thuiswerken, waar mogelijk.

Hugo de Schoenen: "Het valt niet mee. [...] Het virus is allesbehalve klaar met ons."

QUARANTAINE: Hugo de Jonge wil kijken of quarantaine VERPLICHT kan worden. "We moeten het virus in de tang krijgen, voor het ons weer in de houdgreep neemt". Best lelijk metaforen-jargon voor een leraar.

TANTE SJAAN: Rutte: "Het risico bestaat dat na een paar borrels tante Sjaan en Ome Han alsnog gaan knuffelen."

Corona-app: Een half miljoen schapen hebben zijn Coronamelder Chinese Privacy Tool al geïnstalleerd, meldt Hugo trots.

Ondertussen in 020: Bijenkorf twee weken dicht wegens kuchcassières.

FAAL-NPO: Alle bejaarden weer in de steek gelaten. Live persco op NPO1 gestopt. Ga maar naar Joetjoep, Ome Han & Tante Sjaan!