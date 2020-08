De Stijlloze App is voor de zesde keer geweigerd door de App Store in Coltruipertino en de "argumenten" die ze daarvoor aandragen, zijn stuk voor stuk nonsens. De "bewijzen" die ze er bij aanvoeren, flinterdun. GeenStijl is derhalve van mening dat we met opzet geweigerd worden door de Woke Westkust van Big Tech. Na maandenlang achter de schermen geprobeerd te hebben, is het nu tijd om een Spotify'tje te doen en man & app te noemen over die kwetshuilies in Californië.

Even vooraf: Waarom überhaupt een app? Vooropgesteld, onze mobiele website is prima smartphone-proof. Maar toen we het Mediahuis uit gezet werden, kreeg GeenStijl een half afgebouwde, matig functionerende app mee, waarover veel klachten binnen kwamen. Daarom hebben we vorig jaar besloten een nieuwe te maken, die wél goed werkt, waar pushberichten in zitten en waar we (Premium) functionaliteit voor betalende Ereleden voor in gedachten hebben. De Stijlloze App is overigens gewoon te vinden in de Google Play Store.

Gedropt als News, beoordeeld als 'Entertainment'

Apple, daarentegen, heeft de app recent volledig verwijderd uit de iOS Store. Dat gebeurde na een lang review-traject, waarbij we telefonisch tot de hoogste verdiepingen van hun censor-gebouw contact hebben gehad. We hadden de App in de de categorie "News" gedeponeerd, maar Apple oordeelde zelf dat GS onder 'Gaming and Entertainment' hoort. Dat is natuurlijk deels waar, maar binnen de voorwaarden voor die categorie mag je niet over Covid-19 schrijven (!), geen berichtgeving over "Religie" en "Seksualiteit" maken, en gelden strenge regels voor "user generated content". Comments, dus. Na een lang bezwaartraject is de App volledig verwijderd door Apple, met de suggestie om hem nogmaals "van onderwerp" in de News-categorie te uploaden. Dat hebben we braaf gedaan, in de hoop dat hij nu wel in de goede categorie zou komen. Maar na review is hij wederom naar Gaming & Entertainment verplaatst, en wederom geweigerd op grond van flinterdunne, vergezochte verwijten. In het kort:

1. GeenStijl mag niet over Covid-19 berichten van Apple: "We found that your app includes content or concepts that some users may find upsetting, offensive, or otherwise objectionable." Jah, daarvoor komen mensen hier, fruitfiguren...

2. GeenStijl mag niet over "religie" of "seksualiteit" schrijven, want ook dat zou onze lezers (u dus...) kunnen kwetsen, beledigen of anderszins voor het hoofd kunnen stoten. De islam stoot mensen inderdaad regelmatig voor het hoofd, maar dát bedoelt Apple natuurlijk niet.

3. Apple vindt dat we niet streng genoeg modereren. Handhaven van onze huisregels is niet genoeg: reaguurders moeten andere reaguurders kunnen blocken (dat is een bestaande functie voor Premiums), maar wij moeten die geblockte gebruikers vervolgens ook "ejecten" van ons platform. En dát gaan we natuurlijk niet doen.

4. We mogen geen linkjes naar Premium of donaties plaatsen, want daar verdient Apple niks aan (het stond op de ticket list om de app te updaten om in-app lid te worden, MAAR JA, de app developers zijn al hun dure tijd kwijt aan vruchteloze pogingen om in de Store-schappen te komen.)

5. De meest belachelijke, onware bewering: We found in our review that your app provides services or requires sensitive user information related to the COVID-19 pandemic. Apple suggereert dat we gezondheidsinfo van gebruikers verzamelen. To-ta-le nonsens.

Hier de hele mail van Apple, wegens information wants to be free. Na de breek: de "bewijsmaterialen" die Apple meestuurde om te "onderbouwen" waarom onze app niet deugt. Die bewijzen smaken minimaal naar willekeur, maar eigenlijk gewoon naar censuur. Niet omdat Apple geen regels mag hebben. Wel omdat Apple de enige is die de regels bepaalt, en er geen alternatieven zijn. Dit is waar het open internet aan kapot gaat: een paar bedrijven die bepalen wat wel en niet toelaatbaar is, waarbij de meeste van die bedrijven aan de Amerikaanse Woke Westkust zitten, alwaar hun kantoren tot safe space snoezelruimtes zijn omgebouwd en waar de BLM-kreten door de gangen galmen uit de kelen van non-binaire genderverwarde millennials. Oh wacht dat mag je niet zeggen want dan komt je app niet in hun Store...

Heeft iemand het telefoonnumer van Neelie "Techkartelbreker" Kroes voor ons? Of kunnen we ons ergens bij de tantitrust-actie van Telegram vervoegen?

Trailer van een NPO-programma: VERBOTEN

Topics over corona: VERBOTEN

Topics over COVID derhalve ook: VERBOTEN

Tweets over corona embedden: VERBOTEN

Ministers die praten over corona: VERBOTEN

Het woord 'homo': VERBOTEN

En nieuws over pedo's: VERBOTEN

Van de vermeende "objectionable content" in de comments gaf Apple 0 (nul) voorbeelden, daar gooiden ze het dus gewoon op het feit dat commenters geen andere commenters kunnen blocken, en wij niet zomaar mensen "ejecten" omdat iemand anders """gekwetst""" zou kunnen zijn door hun comment.

Gebruikers die de GS iOS App geïnstalleerd hebben, hebben niet de beste versie. We konden namelijk geen updates uitrollen. Nu is de app volledig verwijderd, en zitten we dus een kleine twee jaar na vertrek uit het Mediahuis dus wéér met een half afgebouwde app, die niet de OpTiMaLe GeBrUiKeRsErVaRiNg biedt. Waarvoor excuses, maar klachten mogen naar Tim Cook.