Oh internet, wat was je ooit toch veelbelovend. Maar kijk ons nu toch eens. 2020 en alle eindgebruikers zitten opgesloten in de illuminatiepiramide, tussen het grootkapitaal enerzijds, overheden anderzijds en de inclusitie onderzijds. Langzaam sluipt er wetgeving het web op waarmee vrijheid van meningsuiting kan worden weggegumd, grote techbedrijven hebben alle middelen in handen om je op te sluiten in hun systemen en je daarvoor te laten betalen (in privacy, of met poen) en samen worden zowel overheid als ontwikkelaar steeds meer besmet met het inquisitie-virus van het irrationele links-extremisme. En nu zijn we kennelijk aangekomen op het punt dat we Spotify ineens als rock 'n roll moeten gaan zien: de muziekdienst heeft de aanval geopend op Apple, dat met onredelijke eisen, smerige spelletjes en kartel-achtige praktijken het leven van anderen zuur maakt. Ook dat van ons, trouwens: we krijgen onze Stijlloze App al een tijdje niet geüpdate in de App Store (in de Play Store staat wel de laatste, beste versie), omdat ze in Cupertino vinden dat er te veel corona-grappen in staan. Ze dreigen 'm zelfs geheel te verwijderen. En als we zien wat NBC met Zerohedge en The Federalist heeft geflikt (namelijk: financieel deplatformen bij Google), hoeven we op de MSM ook niet te rekenen voor de bescherming van persvrijheid. Het zal toch goddomme niet zo zijn dat we nu op de Europese Unie aangewezen zijn om de tech-kartels op te breken? Want dan is alle hoop wel verloren, voor het vrije internet.