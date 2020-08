U mag kiezen:

Optie 1:

Terwijl het kabinet opzichtig loopt te falen met GGD-leugens, halve proefballonnen, overhaaste apps en een Too Little Too Late Terpstra Taskforce staan we nog steeds aan de vooravond van een tweede golf. Natuurlijk, het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, maar dat is logisch omdat het virus nu bekender is dan in maart. Ondertussen blijft het percentage positieve testen stijgen en hebben we PER DAG meer nieuwe besmettingen dan we begin juli PER WEEK hadden. En reken maar dat het aantal IC-patiënten en doden nog veel harder gaat groeien als de jongeren die nu zijn besmet in contact komen met hun ouders, ooms, tantes en grootouders. PANIEK.

Optie 2:

Terwijl het kabinet opzichtig loopt te falen met GGD-leugens, halve proefballonnen, overhaaste apps en een Too Little Too Late Terpstra Taskforce is het aantal patiënten op de IC nog steeds bij lange na niet in de buurt van de kritische grens en daalt (daalt!) het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen van boven de 650 naar onder de 500. We weten bovendien een stuk meer van het virus dan we in maart wisten en de testcapaciteit is flink verhoogd, waardoor eventuele brandhaarden veel sneller worden opgemerkt. Ook deze wekelijkse cijfers laten een (kleine) daling zien. NIKS AAN DE HAND.

Optie3:

En Diederik Gommers heeft zelf toegegeven dat die PCR test helemaal niks waard is Bill Gates 5G Soros Soros Lange Frans huu huu staastgreep DDR kijk deze video van 50 minuten kling klang kloerie word wakker mensen sheeple. NEE DIT IS GEEN OPTIE.

Vanavond om 19u weer een persco!

RIVM: