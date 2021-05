Dit tart echt elke logica;

- eerst 77.000 zorgmedewerkers ontslaan, en er dan 56.000 uit Afrika halen?

- hebben die überhaupt wel voldoende opleiding voor onze zorg?

- zo ja, zijn die mensen daar dan niet veel harder nodig?

De zoveelste peperdure adviescommissie die uitsluitend liegt en bedriegt.

Ga je naar die website dan zie je CV's van 10 mensen die voornamelijk in de blabla-economie hebben gewerkt. www.adviescommissievoorvreemdelingenz...

Nooit serieus werk gedaan, altijd door de overheid gesubsidieerd om blablabla te doen. Voornamelijk in allerlei ongekozen en ongecontroleerde (advies-) raden, commissies, (klankbord-) werkgroepen, task forces, etc.

Of anders in het foponderwijs, zoals hoogleraar "migration and life course".

Allemaal kwebbelen ze over "veelzijdige benadering van de immigratieproblematiek". Maar niks veelzijdig, het is steeds hetzelfde verhaal; Nederland moet overbevolkt worden.

Over het inperken van immigratie mag niet gesproken worden. Volgens deze mensen is NL groot genoeg voor alle mensen ter wereld, kwestie van even opschuiven. En immigratieproblemen zoals grootschalige uitkeringsfraudes, criminaliteit, islamisering, extremisme en terrorisme komen al helemaal niet ter sprake.

Daar is niks wetenschappelijks aan. Het is een goedbetaalde meningenfabriek.

Die "toevallig" hele desastreuse meningen fabriceert; meer immigratie.

Want iets dat 30 miljard per jaar kost èn het aantal moorden fors omhoog drijft, kan niet verkeerd zijn. Aldus de adviescommissie.

Stop met subsidies op meningen.

Werkende mensen krijgen ook geen subsidie om hun mening te uiten.