Terwijl de ouders van de kindertoeslagaffaire al jaren wachten op compensatie voor onterecht ingehouden toeslagen en afgepakte gelden, heeft Nederland jarenlang verzuimd om belasting te heffen over pensioen-uitkeringen uit voormalig Reichsmarkië, die zijn uitgekeerd aan Nederlandse Waffen-SS'ers die in Duitse oorlogsdienst hebben gevochten. De kwestie speelt al twee jaar (topic uit februari 2019 hierrr), maar het leek generaal Winkelman FinStas Vijlbrief wel geinig om met de overgave van de details tot 10 mei 2021 te wachten. We citeren uit de antwoorden van Vijlbrief (.docx) op Kamervragen:

In totaal is in de afzonderlijke belastingjaren het volgende uitgekeerd:

2015 € 204.092

2016 € 168.350

2017 € 155 980

2018 € 142.096

2019 € 135.585

De totale uitbetalingen nemen jaarlijks in omvang af vanwege het overlijden van rechthebbenden.

Dat maakt ruimt 8 ton waar geen belasting over geheven is, in 2015 voor zo'n vijftigtal bejaarde Foute Veteranen, een aantal dat in 2019 tot een krap dertigtal is uitgedund. Kun je zeggen 'Ja nou ja dat scheelt wat, een kwart miljoen of zo?' maar het hele punt is dat slachtoffers van de holocaust die wiedergutmachungsgelden uit Duitsland ontvangen "fiscaal zijn aangemerkt als tot het inkomen behorende periodieke uitkeringen" (en dus belasting moesten afdragen), en die van de daders niet. Gevolg: 80% van de mensen heeft deze in Duitsland onbelaste uitkeringen niet aangegeven bij de NL belasting, waarvan de hoogste vorig jaar nog bijna 17.000 euro kreeg. Gemiddeld werd er in 2019 nog 4.237 euro uitgekeerd en dat schijnt hoger te zijn dan de Duitse uitkeringen aan oorlogsslachtoffers.

De Staat gaat nog proberen de openstaande schulden te innen bij het laatste bataljon van belastingontduikende hoogbejaarden, maar het leed is al weer geleden. De verklaring voor wat er mis kon gaan staat uitgebreid geduid in de Vijlbrief, maar het korte antwoord luidt: De Blauwe Enveloppen Genie Brigade heeft weer eens met losse flodders geschoten!