Dit topic is eigenlijk NSFW, maar omdat iedereen thuiswerkt en het zondag is, kan het wel. Sinds wij eerder dit jaar 18 werden, mogen wij ook op websites komen waar er professioneel gerecreëerd wordt in de reproductieve gebieden. En wat wij daar nou weer vonden! Een D666-pornofilm! Dat kan er ook nog wel bij voor de partij van Pechtold, Van Drimmelen en Smeets! Parodieën in de porno kennen we al sinds Suske en Wiske. Maar dat de nederporno nu zelfs gepolitiseerd raakt is nieuw. We zien Tiegrid Kêgh geheel nieuw leiderschap tonen, op tafel dansen terwijl een groot aantal heren keurig bij de interruptie-microfoon op hun beurt staat te wachten tijdens een rondetafeloverleg over eenwording. Dan komt opeens 'Mark Tutje' aanfietsen (!) om te onderhandelen. En wat er toen gebeurde... Productie is van de firma Cumbizz, wat Engels is voor achterkamertjesgedoe. Enfin, we gaan ervan uit dat u prima dingen kunt vinden op het internet. Veel plezier!