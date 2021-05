Nog meer reuring bij de partij van zelfbenoemd Wappie des Vaderlands T. Baudet. Wij lezen bij Bassie Paternotte: "De heren organiseerden vorige maand op donderdag 15 april een wijnproeverij op de burelen in de Tweede Kamer. Dat ging mis, Olaf Ephraim (penningmeester en inmiddels Kamerlid), Freek Jansen en fractievoorzitter Thierry Baudet voelden zich namelijk vervolgens niet lekker en werden daarna gediagnosticeerd met het coronavirus. De fuif in kwestie begon rond drie uur in de middag, Baudet verliet de Tweede Kamer rond vijf uur in de ochtend, om zeven uur ging de rest naar huis. Medewerkers van de Tweede Kamer hebben zich ondertussen beklaagd bij het presidium, zeg maar het bestuur van de de Nationale Vergaderzaal, over losbandig gedrag." Helaas vertelt het verhaal niet welke muziek tijdens deze avond werd gedraaid, maar dit zou volgens Paternotte wel verklaren waarom Baudet op 20 april telefonisch in plaats van fysiek sprak met informateur Tjeenk Willink. Ondertussen heeft de kapitein van de Renaissancevloot een heus essay (wij denken: derde prijs) geschreven over de Bevrijdingsdagposter waar Kameraad van Haga & de Hiddemeister juist afstand van namen. #Beterschapthierry!

Maar waar vaart ie naartoe?