En ja hoor! De FvD-fans beroepen zich nu geheel voorspelbaar op de VVMU. "Je mag ook niks meer zeggen". Dat werk. En "WO-2 is voorbehouden aan linkse deugers!" En zo. En natuurlijk is het allemaal weer "satire". Satire als de escape voor alles wat fout is - en ook fout bedoeld is - maar zogenaamd verkeerd begrepen wordt door op scherp staande deugschapen. En dat mag dan weer niet, die zure linkse deugers ook. Zelfs een grapje kan niet eens.

Toch is het altijd maar weer "satire" in uitsluitend die ene richting. Altijd met een bruine geur. Altijd net over de rand van foute provocatiue met nazi's, de oor;og, de VVMU. De Joden. En dat ligt dan allemaal aan de verkeerde verstaander? Al die "grapjes" in interne app-groepjes, al die verkeerde quotes, die hondenfluitjes, die moppen, die uitspraken die Baudet niet zo letterlijk had bedoeld? FvD heeft de schijn tegen en maakt er inmiddels expres zijn handelsmerk van, die verkeerd uitgelegde provocaties. Het is alleen niet geloofwaardig meer dat het grappig bedoelde verwijzingen zijn.

Als je grappig wil te verwijzen naar de vervolgingen in WO-2 in relatie met Corona-beperkingen, kan dat een grap zijn, maar ik denk eerlijk gezegd dat het expres zo bedoeld is, om dat deel van het electoraat aan te spreken dat die vergelijking bloedserieus neemt. Dat Baudet djit zelf in het midden laat of weglacht als satire doet aan dat doel niet zoveel af. Het effect is hetzelfde: Je bedient een groep die dit serieus neemt.