Met een leuke draai aan de berekeningen kun je de CO2 die wij (laten) uitstoten ook meetellen als bijdrage bij de hoeveelheid planten in de wereld en dus verrekenen. Dat er dan uit natuurlijke bronnen minder CO2 wordt meegeteld bij plantengroei vinden we niet erg, want dat is natuurlijk. (Dezelfde redenering volgt de overheid bij stikstof: pokon-stikstof op de grond is erg, de drol niet want natuurlijk, stikstof van vliegtuig boven 3000 feet ook niet want >3000 feet).

Vega's en vleeseters zijn opgebouwd uit planten en dus gemaakt via CO2 (fotosynthese), eventueel via de omweg van een ander (opgegeten) dier maar dus ook plantaardig. Ieder mens is zo in feite ook CO2-opslag. Nederland slaat dus al veel meer CO2 op dan alleen ergens onder de zeebodem (doen we dat al?)

Bevolkingsgroei is dus goed !

Je ziet: een kind kan de was doen.