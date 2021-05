: Ik zei: als iedereen had gereageerd als... dan was het uitgebannen. Een pandemie kan worden voorkomen als het virus niet de kans krijgt zich op grote schaal en wereldwijd te verspreiden. Taiwan legde vrijwel direct vliegverbod China op (tot ergernis van de WHO), stelde verplichte en afgedwongen quarantaine in en mondmaskerplicht plus thuiswerken voor een periode, en dan testen-testenn-testen (contactonderzoek). Dat deed men al lang voordat in NL nog werd geadviseerd lekker carnaval te vieren of te gaan skien in Noord-Italie, beurshallen lekker vol volk liepen en dagelijks vluchten neerdaalden uit besmettingshaarden als China en Italie. De ontsmettingsoperaties, vliegverboden, quarantaines... alles dat China, Taiwan etc. deden werd weggelachen.

Om het totale falen van het Westen nog eens te onderstrepen: het was China dat bijv. van Belgie eiste quarantaine in te stellen voor terugkeerders uit China. Deed Belgie niet, dan weigerde China vluchten toe te staan. De Belgische minister van volksgezondheid lachtte het weg, en liet de quarantaine niet controleren. Toen haar gevraagd werd waarom ze wel quarantaine deed voor Chinese vluchten, en niet voor Noord-Italie (dat al snel een tweede Wuhan werd, door Italiaans wanbeleid), riep ze: "van mij hoeft NIEMAND in quarantaine. We doen het met Chinese vluchten alleen omdat de Chinezen dat eisen."

En het resultaat is dat Taiwan al vrijwel de hele crisis alleen nog af en toe - zo eens in de week - een gevalletje corona tegenkomt op de luchthaven. Een buitenlandse piloot of zo, en die gaat dan keurig in quarantaine. Het laatste geval was een Koeweitische diplomaat of zo, die ook nog eens ontsnapte uit quarantaine. OK, dan testen ze even intensief.