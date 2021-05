Playlist GeenStijl Café Mega Mix 53:

1. Rob van Geel - Darkest Hour (2021) - @keestelpro

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Make Them Suffer - Bones (2020) - @K1100

5. Kool & The Gang - Fresh (1984) - @Ruimedenker

6. Fischer Z - So Long (1980) - @Mr.Crowley

7. J Geils Band - Freeze Frame (1981) - @Pretzel Logic

8. Frank Stallone - Far From Over (1983) - @Quib

9. Mike Henderson & The Bluebloods - When I Get Drunk - @GKJP

10. R.E.M. - The One I Love (1987) - @Freezzz

11. Gruppo Sportivo - Henri (1978) - @TheOne48

12. Queensryche - Roads To Madness (2003) - @Arnold Layne

13. Live - Lightning Crashes (1993) - @wilderst

14. BZN - Just an illusion (1983) - @Roehm

15. Joe Bonamassa - Dust Bowl (2011) - @K1100

16. White Zombie - More Human Than Human (1995) - @prekert

17. Clio - Ai Je Perdu Le Nord (2021) - @Knufter

18. Casiopea - Shadow of Midnight (1993) - @TheOne48

19. Manowar - Defender (1987) - @wilderst

20. Daan - Icon (2009) - @neonreclame

Bonustrack: Robert - Concrete and Bricks - Kees Tel Pro Mix (2021) - @keestelpro