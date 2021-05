Farid Azarkan vroeg er donderdag nog ff naar bij Mevrouw Discodip

We kregen een mailtje van een lezer die - zoals zovelen - ten onrechte en zonder opgaaf van reden als fraudeur was aangemerkt bij de Belastingdienst, in in de zogenaamde Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat is een van de vele falende IT-algoritmes van de overheid en die leidde tot rooie vlaggetjes op plekken waar ze niet horen. En we weten inmiddels dat zulke knevelarij uiteindelijk leidt tot Rutte IV, dus over dat niveau van maatschappij-ontwrichtende georganiseerde misdaad hebben we het hier.

Kwoot Belastingdienst: "Het systeem voldeed niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV en de gegevens werden hierin te lang bewaard. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer."

Het heeft dus meer dan een jaar geduurd voordat iedereen die ten onrechte een FSVlaggetje achter de naam had, een brief kreeg. De brief is niet alleen te laat verzonden, hij is ook niet heel erg duidelijk. Op zich niet raar dat een standaardbrief (“Hoi, u stond geregistreerd als fraudeur, sorry”) niet de details bevat over waarom je als argeloze belastingbetaler ten onrechte op een fraudelijst van een falende uitvoeringsorganisatie van Onze Overheid stond, maar er zijn wel mogelijkheden om daarachter te komen. Onderaan de brief staat het een beetje weggemoffeld, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft geëist (pdf) van FinStassen Van Huffelpuf en haar collega Bijveilbrief dat burgers die een FSV-registratie hebben, inzage in hun dossier moeten kunnen krijgen. Op de website van de Bdienst is er een paginaatje voor aangemaakt, waar helemaal onderaan staat wat je daarvoor moet doen.

Je moest uiterlijk in maart al geïnformeerd zijn, maar dat maakten de staatssecretarissen van de Belastingbende natuurlijk pas eind maart bekend. Ook zo'n brief gehad? Vraag die info vooral op en wanneer je antwoord hebt (of als de procedure beroerd verloopt, of als je tegenwerking ervaart), zouden wij ook graag willen horen op redactie@geenstijl.nl. We zijn namelijk best benieuwd waarom de Belastingdienst rooie vlaggetjes achter onschuldige namen heeft gezet. Uiteraard blijven je NAW overal buiten, anonimiteit & bronbescherming zijn gegarandeerd.

