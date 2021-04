Belangrijke Dag vandaag. Want het zou zomaar eens Het Kantelpunt zijn vandaag. De Dag Dat De Derde Golf Geweest Is. RIVM-hoofdkabouter Jaap van Dissel zei een halve maand geleden (15 april) dat "de piek ongeveer nu was ongeveer". Maar we zijn nu 15 dagen verder en er gloort wederom een vaccinelichtje hoop aan het einde van de tunnelpiek, aldus Gommers en Koopmans. Check ook dit Volkskrant-interview met modelleur Jacco Walinga van het Rijks Instituut voor Volks Massage: KANTJE BOORD, maar we hebben het gered. De T. heeft zelfs een epidemioloog van de ING gevonden, en die zegt ook: DE CRISIS IS VOORBIJ. Maar is dat eigenlijk wel zo? De onderzoeksredactie van GeenStijl houdt al een tijdje de groei/daling cijfers van Marino in de smiezen. En we moeten zeggen. Het ziet er goed uit en de R is ook weer naar beneden. Alleen was de piek niet vandaag, en ook niet op 15 april. Maar op 28 april, toen u met die onbekende hitsige koningsdag-vrijer (m/v/x) uit het park lag uit te slapen, om vervolgens in de rij van Primark/IKEA te gaan snotteren. Als dat maar goed gaat...

26 april

27 april

28 april. Kantelpunt. Meer daling alsdan groei

29 april

30 april

Oeps...