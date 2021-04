Na een kort ziekbed is politicus Hans van Baalen op 60-jarige leeftijd overleden. Van Baalen was jarenlang Kamerlid en Europarlementariër voor de VVD en in die hoedanigheid een goede bekende van dit weblog. Volgens de T. werd kort geleden bij hem de K-ziekte geconstateerd en laat hij een vrouw en een zoon achter. Dat is goed K. Sterkte.