En met dames bedoelen we dan die 26% van de Nederlandse werkende vrouwen die wel een fulltime baan heeft. Want 26% van de topverdieneres bij 's lands 1000 grootste bedrijven is VROUW. Kortom, een exacte afspiegeling van het percentage werkende vrouwen met een fulltime baan. † Hier rust het Glazen Plafond, 1940 — 2021 †. En het wordt allemaal nog beter. "Bij 163 van de duizend grootste bedrijven in Nederland zijn de vijf topverdieners in meerderheid vrouw. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de zorg. Bij drie grote bedrijven bestaat de top uitsluitend uit vrouwen." De grootste vrouwenveelverdiener was overigens Amerikaanse zakenvrouw Nancy McKinstry, zij verdiende in 2020 ruim 14 miljoen euro als bestuursvoorzitter van Nederlandse uitgeverij Wolters Kluwer. Ja, dit gaat dus helemaal mis. Vrouwen runnen het Amerikaanse military industrial complex ook al, en wij de mannen glipt het ondertussen door de vingers! We hebben een beweging nodig, met een eigen beeldtaal, klank en kleur. Dus laten we beginnen met de belangrijkste vraag:

Hoe heet het glazen plafond, branded voor mannen? wat spreekt u aan Translucant energy deflector shield

Doorzichtig membraan

Een spiegel omdat het eigenlijk onze eigen schuld is

Ja weet ik veel maar wat doen al die vrouwen hier ineens!



Poll is Verlopen.