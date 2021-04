@Zack Hooi | 28-04-21 | 10:33: Nee ik lust geen raar buitenlands bier. Als ik aardbeiensmaak wil haal ik wel een milkshakie bij de McD. En wat al die andere bierbrouwsels van monniken betreft : Sorry maar katholieken komen er bij mij NIET IN !!! Zijn trouwens ook allemaal knapenschenders die monniken. Vieze ventjes hoor. Daarom noem ik homosensuelen met een kalend hoofd ook altijd "strontmonnik". Hihi. I lay in a dent (lig in een deuk). Maar ja. Dat terzijde. Spreek je wel op de IC na de zomer wanneer de ECHTE pandemie goed lostbarst. "Lekker gedanst ? Leuk gehad op het terras ?" Krijg namelijk een zeker "Boontje komt om zijn loontje" (little bean collects his meager pay) gevoel van deze merkwaardige obsessie voor terrassen van mensen die niet lijken te beseffen (of weigeren in te zien) hoe serieus deze pandemie is.