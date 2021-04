Wat is wijsheid?

Stel dat je thuis 2 lekkages hebt.

In de keuken blijft de kraan druppelen als je hem gebruikt hebt. En in de meterkast is de waterkraan gesprongen, en spuit het water met 3 bar de hal in.

=> Welk van de 2 lekkages moeten we nu als eerste aanpakken?

Miljarden mensen op deze planeet gebruiken stookolie om op te koken, en hun tochtige huizen mee te verwarmen. Of erger nog; ze verstoken geverfd hout, natte takken en allerlei soorten afval.

En in ons land van goed geïsoleerde huizen en hoogrendementsketels stoken en koken we vooral op schoon gas.

=> Welke CO2-uitstoot moeten we als eerste aanpakken?

En dan laat ik de realiteit dat "groene stroom" helemaal niet groen is nog even buiten beschouwing. Of het feit dat een enkele vulkaanuitbarsting meer CO2 uitstoot dan alle mensen ter wereld bij elkaar in een heel jaar.

De klimaathysterie is een religie.