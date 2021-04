Het verhaal begint ergens in Helmond...

Arbeider Bert-Mark werkte in Qatar in de stadionbouw. Nu is hij echter kartondrukker in de HEMA-fabriek te Helmond. Voor 7 euro per uur krijgt hij kost & inwoning en drukt hij 24 uur per dag stapels nat karton op elkaar. Dat hangt hij dan te drogen in de kelder en na het toevoegen van gootsteenontstopper en verkruimelde paracetamol komt hij tot het eindproduct: een plakkaat karton. Ter info: hij heeft zojuist op de plee zijn billen afgeveegd, maar daarna zijn handen NIET (!) gewassen.

Toevoegen van de toplaag: gepureerde leeuw

U ziet dat de plakkaten karton ondertussen zijn gevuld met banketbakkersroom. Maar belangrijker nog: de Hongaarse seizoensarbeider Nándor spuit de toplaag over de tompouce. Veel mensen denken dat dit oranje glazuur is, maar dat is niet zo. Het is gepureerde leeuw, vermengt met een kilo kristalsuiker van Van Gilse. Wat denken jullie wat er gebeurt met die dooie trofeeleeuwen die in Afrika slachtoffer zijn geworden van amateurjagers? Die worden opgekocht door de HEMA en gaan per koeltransport naar Helmond.

Een stukadoor plamuurt de gepureerde leeuw glad

Voor de HEMA telt alleen kwaliteit: het proces van het stukadoren wordt áltijd gedaan door mensen uit Polen, om precies te zijn mannen wiens naam begint met een W. Zoals Wojciech, Wojtek en Witold. Alleen zo krijg je de allerhoogste kwaliteit. In casu de Pool Wojtek, die in Nederland zijn opleiding Stukadoor MBO Niveau 2 heeft afgerond en na een stage bij de HEMA nooit meer is vertrokken.

Aan de lopende band

Wojtek verwerkt wel drie vellen tompoucen per minuut.

Het uitsnijden van de tompoucen

Ook voor de verticale uitsneden van de tompoucen alleen maar kwaliteit. Werkloze drillrappers zijn door de HEMA aangenomen om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk tompoucen uit te snijden. Jerryzevairo rapte vroeger dat alle mensen van een flat verderop enorme klootzakken zijn en mocht hij er één tegenkomen, was het meteen snijden geblazen. Tegenwoordig snijdt hij alleen nog maar tompoucen, in de HEMA-fabriek te Helmond.

Alsook machinaal uitsnijden van tompoucen

Jessica is ingehuurd om de horizontale snedes in de tompoucen te maken. Dat gebeurt met een machine. Nog even en het hele proces is machinaal, waardoor Jessica haar baan verliest. Gelukkig heeft ze 400.000 Cardano (ADA) als pensioen.

Nou hup daar gaan ze

Honderden tompoucen, op weg naar ú, de rechtmatige eigenaar...

Via de HEMA

... en zo belanden de tompoucen in de vitrine van de HEMA, alwaar verkoopmedewerker Fonsbert ze aan de man probeert te brengen met z'n vieze gladde praatjes. Wij ergeren ons rot aan de yogatompoucers, die bijvoorbeeld opkomen voor de luchtkwaliteit, maar er blijkbaar geen enkele moeite mee hebben een criminele keten in gang te houden.

Bloed aan de handen & in de mond