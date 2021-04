Waarom de burgemeesters die speldenprikjes laten uitdelen als wij dat zelf ook kunnen? Welkom bij de uitreiking van de GeenStijl-lintjes. Het eerste, tweede en derde lintje gaan naar Pieter Omtzigt voor het verdedigen van het licht van de democratie tegen de alles opslokkende duisternis van de Rutte-doctrine. Daarnaast is er een lintje voor Samantha de Jong, want bij die meid zit echt alles tegen. En we hadden geen kaart liggen om te sturen, dus dan maar een virtueel lintje. Verder lintjes voor iedereen bij Boskalis, want nationale helden. Lintje voor Max Verstappen, want hij kan autorijden. Lintje voor de iedereen in de zorg, want daar hebben ze net zoveel aan als dat applaus. Lintje voor GU, want we zijn niet vies van een beetje nepotisme en iedereen die het er niet mee eens is krijgt een ban. Bij voorbaat een lintje voor de serveerster die woensdag ons eerste terrasbiertje komt brengen. Een lintje voor Primera-Maaike, want topvrouw. En een lintje voor Raymond van Barneveld voor alles wat hij heeft gedaan voor Tonzon radiatorfolie de Nederlandse sport, ondanks dat hij daar al een echt lintje voor kreeg. Lintjes voor heel veel mensen, maar niet voor petititeverslaafde, Top 2000-verpestende, emo-treurwilg Claudia de Breij. Zo nietszeggend zijn onze lintjes nou ook weer niet.