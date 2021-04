Er zijn wel wat argumenten voor een Super League:

- De UEFA krijgt nu HEEL veel geld voor HEEL weinig. In beschaafde landen als de VS en Japan zijn sportclubs doorgaans eigenaar van hun competitie, en beslissen ze zelf over spelregels, voorwaarden deelname, competitieformat etc. De UEFA-bobo's zijn gewoon graaiers die graag van 5-sterrenhotels in een limousine naar VIP-boxen gaan...

- Wie zit te wachten op FC Emmen, Eibar, SC Freiburg, Nimes, KV Kortrijk of Huddersfield Town? Sponsoren, TV-publiek en echte liefhebbers niet.

- Huidige Champions League laat clubs zonder geld, stadion en goede spelers toe (FC Basel, Maccabi Tel Aviv, APOEL Nicosia, Club Brugge, Midjyland...), en sluit clubs uit die "maar" 5e zijn in een topcompetitie, maar in alle opzichte veel sterker

- Europese voetbal houdt vooral VEEL clubs in stand. Clubs die alleen kunnen bestaan dankzij de topclubs. De vraag is of dat model houdbaar is, zeker als de topclubs weinig inspraak hebben. Dankzij fuck-a-duck teams in Engeland mogen Celtic en de Rangers met grote stadions en enorme marktpotentie niet mee doen in de Premier League...

- Als voetbal in bijv. de VS/Canada, China etc. groeit kan Europees voetbal haar status als 'football's NBA' verliezen. In China zit niemand te wachten op de huidige groepsfase van de CL.