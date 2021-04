De FIFA organiseert het WK in Qatar over de ruggen van 6500 dode arbeiders. De UEFA plant een Europa League finale in het altijd sfeervolle en voetbalgekke oliestaatje Azerbeidzjan. De Spaanse bond verplaatst de Spaanse (!) Supercup finale naar Saoedi-Arabië (dit is echt waar), net als de Italiaanse. En nu willen de succesvolste clubs van Europa (Real Madrid, Barcelona, Liverpool, etc. etc.) los van deze bonden een eigen competitie oprichten en opeens is iedereen en zijn Boris Johnson moreel verontwaardigd. Ja kom nou.

De voetbalcompetities in Europa worden al jaren volgens hetzelfde saaie en volkomen onlogische stramien georganiseerd: FC Emmen speelde net zo vaak tegen Ajax als Feyenoord en PSV en nul keer tegen Cambuur Leeuwarden, in maart wisten we al wie er kampioen ging worden en de komende tijd trainen topfitte professionals zich helemaal suf voor een paar potjes om des Keizers Conference League. VVV-Ajax 0-13 is voor niemand leuk, behalve voor de moeder van Traoré. West Bromwich Albion - Manchester City 0-5 is voor niemand leuk, zelfs niet voor de moeder van Traoré.

Sport draait erom dat je je meet met vergelijkbare concurrenten. Voor FC Bal op het Dak 4 is het mooier om tegen VV Schubbekutterveen 3 te spelen dan tegen Ajax 1. Ja natuurlijk, FC Emmen haalt wel eens puntje tegen Feyenoord en dat is dan een dagje ontzettend leuk voor fans van FC Emmen. Maar topsport draait niet enkel en alleen om dat soort verrassingen. Topsport draait om topprestaties. Wie de Champions League vanaf de tweede ronde kijkt, weet: je krijgt de beste wedstrijden als de Europese topclubs tegen elkaar spelen. Als we meer van dat soort wedstrijden krijgen, is dat vanuit sportief oogpunt alleen maar toe te juichen. En als je dan zo graag David tegen Goliath ziet spelen: laten we daar dan het bekertoernooi voor gebruiken.

Bovendien is professioneel voetbal een sport voor het publiek. Het publiek stemt met zijn voeten en met de vingers van zijn afstandsbediening. De fans zijn de baas. Niet Henk Spaan en/of die paar overjarige kleuters met gymschoenen en schoudertassen die het liefst de hele dag stukjes schrijven over vergeten linksbuitens uit Oost-Duitsland (weten wij veel, wij kopen Hard Gras al 25 jaar niet meer) en zichzelf "serieuze sportjournalisten" noemen. Een nieuwe commerciële competitie is alleen levensvatbaar als die het publiek geeft wat het publiek wil: geweldige voetbalwedstrijden.

En daarom dreigen de UEFA-bobo's met een boycot. ""We zullen alle beschikbare middelen inzetten, zowel gerechtelijk als sportief, om een Super League te voorkomen", aldus de Europese voetbalbond. "De betrokken clubs zullen worden uitgesloten van nationale, Europese en mondiale competities. Ook kan het de spelers onmogelijk worden gemaakt voor het nationale team uit te komen."" Gelukkig weten we uit volkssport nummer twee, het darts hoe dit afloopt. Ook daar was er een starre, traditionele bond waar niet de spelers, maar de bobo's de dienst uitmaakten. Ontevreden spelers richtten hun eigen commerciëlere bond op en na een doodsstrijd van een jaar of vijftien werd de BDO opgeheven. De FIFA is nog veel rotter dan de BDO ooit was. Tijd voor een doodschop.

The Champ is het er niet mee eens