Aan de woke kant is het erg stil, geen boegeroep, geen massale protesten op de DAM of Museumplein en geen standbeeldjes omtoppellen.

Want dit is niet westers, dit is oosters, kritiek op dat soort culturen en landen is ten boze als westerling. Dus 6500 doden is 'collateral damage' hoe sommige mensen dit weten te goed te praten.

Terwijl dit onderwerpen zijn die we JUIST moeten boycotten, juist moeten voor protesteren en juist hard voor maken.

Marginale 'problemen' zo als Odekoek, Straat naampjes en andere dingen is natuurlijk veel belangrijker. Maar ja, racisme, slavernij en uitbating is alleen belangrijk wanneer blanken mensen in betrokken zijn.