"De KNVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen de schendingen van de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International deden internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan de vooravond van de loting voor de kwalificatiereeks van het WK voetbal van 2022 in Qatar." Eerder sloegen Van Dijk en Wijnaldum heel principieel met de vuist op tafel toen Johan Derksen van het televisieprogramma Veronica Inside een grapje maakte. Gelukkig zijn de belangrijkste spelers van het Nederlandse voetbalelftal uitermate rechtlijnig. Omdat slavenrijk Qatar de gastarbeiders uit landen als Nepal en de Filippijnen al tien jaar lang behandelt als een stel varkens hebben Van Dijk en Wijnaldum (zoals bekend) een boycot uitgesproken over het toernooi. Met Dries Boussatta als woordvoerder zetten de aanvoerders van Oranje nu ook druk op de KNVB om het toernooi helemaal te boycotten.

De rialtekens in de ogen van de KNVB-geldwolven in Zeist zijn echter moeilijk uit te gummen: vorige keer mocht KNVB-bobo Just Spee het belachelijke besluit in Qatar te gaan voetballen verdedigen, deze keer mag KNVB-bobo Gijs de Jong (die kan weinig) schouderklopjes geven aan Gijs de Jong: zo steunt de KNVB het vrouwenvoetbal, worden er trapveldjes aangelegd (alsof kinderen in Qatar gaan voetballen bij 45°C) en heeeeel misschien draagt de aanvoerder van Oranje wel een regenboogaanvoerdersband! Meteen na de uitspraken van De Jong in Studio Voetbal steeg er gejuich op uit de slavenvertrekken in Qatar.

Nepalese dwangarbeiders gingen samen met hun duizend overleden lotgenoten een minuut lang applaudisseren voor Gijs de Jong. Zes dwangarbeiders overleefden die hartverwarmende actie niet, omdat zij hun allerlaatste krachten hadden ingezet om te applaudisseren voor Gijs de Jong. "You'll never walk Gijs de Jong", wist een van honger uitgemergelde dwangarbeider nog te zingen. "Forza Gijs de Jong olé olé", schreeuwde een andere dwangarbeider, van wie het paspoort is afgepakt. "Hand in hand Gijs de Jong", aldus een andere dwangarbeider, die even daarvoor nog klappen met de zweep kreeg van de opzichter. Werkelijk prachtig, en Gijs de Jong leefde nog lang en gelukkig, maar de dwangarbeiders in Qatar niet, want zij gingen allemaal dood.